Погрожували постраждалій, вибили з рук телефон: у Києві п'яна компанія на джипі протаранила авто

У Києві п'яна компанія на позашляховику протаранила авто/ Dtp.kiev.ua

У ніч з понеділок на вівторок, з 4 на 5 жовтня, в Солом'янському районі Києва джип BMW на повній швидкості протаранив легковий автомобіль. Про це повідомляти Dtp.kiev.ua

ДТП сталася на вулиці Солом'янська. За попередньою версією подій, позашляховик в'їхав у легковий автомобіль, помітно перевищивши дозволену в межах міста швидкість. За словами жінки, яка була за кермом легкового авто, вона почула, що ззаду мчить інша машина, а далі був звук гальм і удар.

BMW розвернуло, а від зіткнення у джипа відлетіло заднє колесо. Звідти вийшли троє людей, причому один відразу зник з місця ДТП, другий почав погрожувати жінці і вибив з рук телефон. За збігом обставин поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції, який зупинився і затримав винуватців аварії.

Затримані кажуть, що за кермом був той чоловік, який приховала. Проте, у обох були помічені ознаки наркотичного сп'яніння, у зв'язку з чим вони і були спрямовані на медичний огляд. Попередньо відомо, що авто не належить нікому з них. У поліції розглядають версію, що винуватці ДТП − працівники станції технічного обслуговування, які вирішили покататися на чужому BMW. Обійшлося без постраждалих.

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Нагадаємо, раніше, 3 жовтня, в Дніпровському районі Києва, на вулиці Микільсько-Слобідська, Volkswagen протаранив кілька припаркованих авто. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Серед його учасників був відомий актор Михайло Жонін, якого багато хто знає по ролі капітана Гнезділова з серіалу Пес.