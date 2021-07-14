Указ Зеленського - протиправний: Верховний суд виніс рішення про звільнення Тупицького –, ЗМІ

Верховний суд підтримав Тупицького у боротьбі із Зеленським - ЗМІ / УНІАН

Верховний суд України виніс вердикт, згідно з яким указ президента Володимира Зеленського, на підставі якого скасовується призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду, визнаний інстанцією протиправним. Суд прийняв рішення про те, що дії президента щодо Тупицького не відповідають законодавству.

Як повідомляє Zn.ua, про це розповіли джерела видання у Верховному суді. Указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ, визначено вищим судовим органом судочинства як протиправним. При цьому юридичні дії Зеленського, спрямовані на відсторонення Тупицького від роботи в КСУ, є незаконними.

Довідка

У чому суть конфлікту Зеленського і Тупицького

Конституційний суд України 27 жовтня 2020 року визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність для державних службовців за внесення неправдивих даних до електронних декларацій.

Суд заборонив Національному агентству з попередження корупції (НАЗК) вести реєстр і виявляти конфлікт інтересів в деклараціях.

Президент Володимир Зеленський 29 жовтня скликав позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого було прийнято рішення про відновлення електронного декларування в Україні.

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У Євросоюзі тоді попередили Київ: рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства може негативно позначитися на економічному співробітництві України та ЄС, а також призвести до призупинення безвізового режиму Євросоюзу і Києва.читайте такожТупицький оголосив про спеціальне засідання КСУ через Зеленського

29 червня Верховна Рада проголосувала новий законопроект і відновила кримінальну відповідальність у вигляді взяття під варту осіб, які внесли недостовірні дані до своїх електронних декларацій. Таким громадянам загрожує тюремне покарання строком до 2 років.

Що було далі

Голову КСУ Олександра Тупицького 28 грудня викликали на допит до генпрокуратури у справі про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу у Донецькій області. На допит він не прийшов, після чого Офіс генпрокурора звернувся з клопотанням до президента Зеленського з метою тимчасового відсторонення Тупицького від займаної посади.

Президент Зеленський за підсумками засідання РНБО тимчасово відсторонив Тупицького від керівництва КСУ на 2 місяці.читайте такожЗвільненого Зеленським голови КСУ Тупицького не хочуть позбавляти зарплати

У КСУ заявили, що Зеленський відсторонив Тупицького незаконно, тому що главу Конституційного Суду можна усунути тільки у разі його затримання або взяття під варту.

Президент України Володимир Зеленський 27 березня вирішив скасувати указ колишнього глави держави Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Рішення глава держави пояснив інтересами державної безпеки.