Україна заарештувала 12 літаків РФ і висунула гучне звинувачення

Літаки РФ заарештовані судом України / Reuters

Рішенням суду накладено арешт на 12 літаків російської компанії, які здійснювали незаконні польоти в окупований РФ Крим.

Літаки російського авіаперевізника використовувалися для перевезення пасажирів з і в закритий Україною пункт пропуску Сімферополь-авіа, повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Відзначається, що в ході розслідування ГУ СБУ в АРК кримінального провадження за ч.2 ст. 332-1, ст. 334 і ч. 1 ст. 111 КК України встановлено, що однією з російських авіакомпаній з 2019 року незаконно використовувалися 12 пасажирських літаків марок Boeing і Airbus для переправлення осіб через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

"Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на ВОТ АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден", - зазначили в прокуратурі.

У повідомленні зазначено, що раніше в рамках зазначеного провадження за клопотанням прокуратури АРК було накладено арешт на 199 повітряних суден, що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на окупований півострів.

Також прокуратура автономії звернулася в Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше заарештованих літаків-порушників в базу міжнародного розшуку.

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Захоплення Криму РФ - про що повідомлялося раніше:

Раніше міністр з питань окупованих території Олексій Резніков раніше говорив, що після того, як захоплений Крим повернеться до складу України, Київ розгляне можливість видворення громадян РФ з півострова, які потрапили до Криму в обхід українських контрольно-пропускних пунктів перетину кордону.

У Держдумі Росії піддали критиці заяву Рєзнікова і закликали відкрити проти нього кримінальну справу, а також оголосити українського міністра в розшук.