Україна повинна залишитися країною-транзитером: Меркель поставила умову для запуску СП-2

Ангела Меркель / Getty

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила нову заяву про транзит російського газу через Україну після запуску газопроводу Північний потік-2.

Як підкреслила вона на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким під час візиту до Варшави, Україна повинна залишатися країною-транзитером газу після запуску СП-2, повідомляє Reuters.

Канцлер Німеччини звернула увагу на те, що саме на це націлена відповідна угода з США.

У свою чергу Моравецький заявив про те, що обговорив з Меркель потенційні рішення, пов'язані зі зміною позиції США по газопроводу Північний потік — 2.

"Ми обговорили складну тему-Північний потік-2, транзит газу через Україну і Польщу, потенційні рішення, пов'язані зі зміною позиції США", - сказав він.

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Нагадаємо, під час візиту до Києва Меркель заявила про те. що Німеччина виступає за нові санкції проти РФ, якщо вона спробує використовувати Північний потік 2 як зброю, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Стурбованість з української сторони ми дуже серйозно сприймаємо, і тому я під час переговорів у Москві говорила про цю проблему, і ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати цей газопровід для мети (геополітичної, - ред.) зброї", - сказала вона.