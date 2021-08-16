Україна евакуювала 80 осіб з Афганістану - там владу захопили таліби

Тих, хто наділений владою в Афганістані, закликали забезпечити вільний виїзд з країни афганцям і міжнародним громадянам / Фото Reuters

Україна евакуювала з Афганістану майже 80 осіб, при цьому не всі з них є громадянами нашої країни.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, серед евакуйованих вісім осіб - українці, решта - громадяни інших держав, які попросили про термінову евакуацію.

"Через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому (...) Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що би не відбувалося в світі!" - зазначив український лідер.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію", - написав Зеленський і додав, що головне - це те, що всі ці люди вже у безпеці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив у Twitter, що 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусії та Афганістану.

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Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що в даний час всі пасажири перебувають "у безпеці".

"Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді", — додав Кулеба.

Після захоплення влади талібами понад 60 країн світу, включаючи Україну, США, Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Корею, Литву, Польщу та інші держави зробили спільну заяву, щодо ситуації з безпекою в Афганістані, повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Країни закликали тих, хто наділений владою в Афганістані, забезпечити вільний виїзд з країни афганцям і міжнародним громадянам. Також лідери країн наполягають на тому, щоби дороги, аеропорти і прикордонні переходи в Афганістані залишалися відкритими.

"Афганський народ заслуговує на те, щоби жити в безпеці та з гідністю. Ми в міжнародному співтоваристві готові їм допомогти", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Афганістані

У неділю, 15 серпня, представник політичного офісу радикального ісламістського руху Талібан Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані, повідомляє The Guardian.

За його словами, жодна дипломатична організація або будь-яка з її штаб-квартир не зазнала нападів. Наїм також запевнив, що рух "забезпечить безпеку громадян і дипломатичних місій". Наїм також заявив, що незабаром Талібан оголосить деталі про тип правління і форму нового режиму.

Тим часом президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський керівник розповів, що міг "зіткнутися з озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або залишити країну", де він "присвячував своє життя захисту і турботі останні 20 років".

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоби вигнати мене. Щоби не допустити кровопролиття, я вирішив піти", - йдеться к повідомленні, опублікованому в Facebook.

Звідки було написано повідомлення Ашрафа Гані невідомо. За даними журналістів, разом з іншими високопоставленими особами він втік до Таджикистану.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін схвалив введення ще тисячі військовослужбовців до Афганістану. Основна місія американських військ - забезпечити безпеку в міжнародному аеропорту Кабула під час евакуації.

15 серпня Талібан захопив стратегічне місто Джелалабад - п'ятий за величиною. Зараз таліби контролюють палац президента. Вони фотографуються зі зброєю і забрали прапор країни.