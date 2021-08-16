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Україна евакуювала 80 осіб з Афганістану - там владу захопили таліби

16 серпня 2021, 06:53

Більше 60 країн світу, включаючи Україну, США, Велику Британію, Канаду, Францію зробили спільну заяву, щодо ситуації з безпекою в Афганістані.

Афганістан
Тих, хто наділений владою в Афганістані, закликали забезпечити вільний виїзд з країни афганцям і міжнародним громадянам / Фото Reuters

Україна евакуювала з Афганістану майже 80 осіб, при цьому не всі з них є громадянами нашої країни.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, серед евакуйованих вісім осіб - українці, решта - громадяни інших держав, які попросили про термінову евакуацію.

"Через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому (...) Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що би не відбувалося в світі!" - зазначив український лідер.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію", - написав Зеленський і додав, що головне - це те, що всі ці люди вже у безпеці.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив у Twitter, що 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусії та Афганістану.

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Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що в даний час всі пасажири перебувають "у безпеці".

"Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді", — додав Кулеба.

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Після захоплення влади талібами понад 60 країн світу, включаючи Україну, США, Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Корею, Литву, Польщу та інші держави зробили спільну заяву, щодо ситуації з безпекою в Афганістані, повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Країни закликали тих, хто наділений владою в Афганістані, забезпечити вільний виїзд з країни афганцям і міжнародним громадянам. Також лідери країн наполягають на тому, щоби дороги, аеропорти і прикордонні переходи в Афганістані залишалися відкритими.

"Афганський народ заслуговує на те, щоби жити в безпеці та з гідністю. Ми в міжнародному співтоваристві готові їм допомогти", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Афганістані

У неділю, 15 серпня, представник політичного офісу радикального ісламістського руху Талібан Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані, повідомляє The Guardian.

За його словами, жодна дипломатична організація або будь-яка з її штаб-квартир не зазнала нападів. Наїм також запевнив, що рух "забезпечить безпеку громадян і дипломатичних місій". Наїм також заявив, що незабаром Талібан оголосить деталі про тип правління і форму нового режиму.

Тим часом президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський керівник розповів, що міг "зіткнутися з озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або залишити країну", де він "присвячував своє життя захисту і турботі останні 20 років".

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоби вигнати мене. Щоби не допустити кровопролиття, я вирішив піти", - йдеться к повідомленні, опублікованому в Facebook.

Звідки було написано повідомлення Ашрафа Гані невідомо. За даними журналістів, разом з іншими високопоставленими особами він втік до Таджикистану.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін схвалив введення ще тисячі військовослужбовців до Афганістану. Основна місія американських військ - забезпечити безпеку в міжнародному аеропорту Кабула під час евакуації.

15 серпня Талібан захопив стратегічне місто Джелалабад - п'ятий за величиною. Зараз таліби контролюють палац президента. Вони фотографуються зі зброєю і забрали прапор країни.

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