Україна готова відповісти на ескалацію з боку РФ - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Росія явно не має наміру припиняти спроби дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Рада національної безпеки і оборони України цілодобово відстежує ситуацію щодо загострення на Донбасі після повідомлень про те, що РФ стягує війська до українських кордонів.
При цьому Київ готує різні сценарії реагування залежно від розвитку подій, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою.
читайте також"Валити з країни": нардеп злякалася доповіді про війська РФ біля УкраїниЗа його словами, Росія явно не має наміру припиняти спроби дестабілізувати ситуацію в регіоні.
"РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні", - цитує його прес-служба Радбезу.
При цьому він підкреслив, що в питаннях протидії російській гібридній загрозі для України важлива підтримка з боку стратегічних партнерів Києва.
Росія стягує війська до України: що відомо
- 31 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За словами Кулеби, він говорив з главою американського Держдепу про те, що Росія загострює ситуацію з безпекою на Донбасі і в Криму.
- 1 квітня Пентагон висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі і звинуватив РФ. Представник Пентагону Джон Кірбі нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.
- Пізніше того ж дня у Путіна пояснили, навіщо РФ стягнула війська до кордону України. Дмитро Пєсков заявив про підвищену активність ЗС країн НАТО.
- 2 квітня в Європі війська США привели в боєготовність через сили РФ біля кордонів України. Пентагон насторожений через активізацію Росії в Східній Європі й Арктиці.
- Також Волкер розповів, навіщо Путін стягує війська до кордонів України. На думку колишнього спецпредставника Держдепу США з України Курта Волкера, цілі Володимира Путіна і військової верхівки Кремля цілком очевидні і зрозумілі.
- 2 квітня Київ відповів на стягування військ РФ до кордону України і звернувся до НАТО. Дії РФ кидають виклик безпеці України і НАТО, заявили в ОП.