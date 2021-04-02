Україна готова відповісти на ескалацію з боку РФ - Данілов

Росія стягує війська - Україна готова відповісти / rusvesna.su

Рада національної безпеки і оборони України цілодобово відстежує ситуацію щодо загострення на Донбасі після повідомлень про те, що РФ стягує війська до українських кордонів.

При цьому Київ готує різні сценарії реагування залежно від розвитку подій, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою.

читайте також"Валити з країни": нардеп злякалася доповіді про війська РФ біля УкраїниЗа його словами, Росія явно не має наміру припиняти спроби дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні", - цитує його прес-служба Радбезу.

При цьому він підкреслив, що в питаннях протидії російській гібридній загрозі для України важлива підтримка з боку стратегічних партнерів Києва.

Росія стягує війська до України: що відомо