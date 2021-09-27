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Україна хоче провести нормандську зустріч ще за каденції Меркель - Єрмак

27 вересня 2021, 23:00

Наразі тривають консультації між представниками України, Німеччини, Франції та Росії щодо нової зустрічі.

Єрмак
Єрмак розповів про проведення нормандських переговорів / УНІАН

Українська сторона хоче найближчим часом провести зустріч лідерів нормандського формату. Важливо, щоб зустріч відбулася ще за каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі Свободи слова на ICTV.

Зараз, за словами представника Банкової, тривають консультації між представниками України, Німеччини, Франції та Росії щодо нової зустрічі лідерів держав щодо врегулювання на Донбасі.

"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб така зустріч лідерів нормандського формату відбулася ще до кінця каденції Меркель, тому що вона дуже багато для цього зробила. І ми маємо на сьогодні тільки двох свідків, які були на підписанні Мінських домовленостей. І нам важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом", - заявив Єрмак.

Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що він не бачить перспектив у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі на базі Мінського процесу. Тому він має намір шукати шляхи створення інших форматів з вирішення конфронтації з президентом РФ Путіним і господарем Білого дому Джо Байденом.

Глава РФ Володимир Путін звинуватив Київ у порушенні Мінських угод. За його словами, якщо Верховна Рада проголосує за закон про перехідний період на Донбасі, Москва сприйме такий крок як односторонній вихід України з Мінських угод.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на переговори в рамках нормандського формату до тих пір, поки не з'явиться механізм реалізації Мінських угод. На даний момент, згідно позиції російської влади, Київ, мовляв, схвалює закони, які суперечать "Мінську".

Спікер Банкової Сергій Никифоров запевнив, що дискусія з питання організації нової зустрічі в нормандському форматі триває. Зеленський розраховує на зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Росії з метою проведення продуктивних переговорів.

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