Україна хоче винести питання Північного потоку-2 на нормандський формат - Єрмак

Київ запропонував винести ще одне питання на обговорення в рамках нормандського формату / Reuters

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російський газопровід Північний потік-2 є питанням національної безпеки України, тому Київ хоче винести його на переговори в нормандському форматі.

"Вже кілька разів я говорив про це з колегами нормандського формату. Ми вважаємо абсолютно логічним додати до таких важливих питань як припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту, розгляд і цих питань. Тому що, я вважаю, продовження транзиту газу є серйозним запобіжником від масштабної агресії РФ проти України", - сказав Єрмак рамках форуму Ялтинська європейська стратегія.

читайте такожЄрмак заявив, що РФ вже використовує Північний потік-2 як зброю проти України, і навів прикладГлава ОП також закликав міжнародних колег підтримати Україну в прагненні долучити питання Північного потоку-2 до розгляду в нормандському форматі.

Як повідомляв Главред, 10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

У свою чергу, глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.