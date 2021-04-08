Україна і РФ оголосили військові навчання в Чорному морі

У Чорному морі в портах обмежена лоцманська проводка через навчання ВМСУ.
В українських портах в Чорному морі портах обмежена лоцманська проводка через навчання Військово-Морських сил української армії.
За даними Адміністрації морських портів України, канал гирло Бистре - відкритий, на Бузько-Дніпровсько-лиманському і Херсонському морському каналах також обмежена лоцманська проводка через військові навчання.
У яких портах у Чорному морі обмежена лоцманська проводка через навчання ВМС:
- Херсон;
- Ольвія;
- Чорноморськ;
- Одеса;
- Південний;
- Миколаїв.
За інформацією диспетчерської служби Адміністрації морських портів України, станом на 08: 00 четверга інші порти працюють без обмежень.
У свою чергу Росія перекидає десантні і артилерійські катери Каспійської флотилії в Чорне море під приводом проведення навчань, повідомляє Інтерфакс.
"В рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського в Чорне море. Перед виходом з пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки і виконали курсові завдання в морі", – розповіли в прес-службі Південного військового округу.
Офіційною причиною переведення кораблів у Чорне море назвали проведення залікових морських навчань.
"Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях", – сказано в повідомленні.
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Загострення на Донбасі:
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- В ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
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