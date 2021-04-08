Україна і РФ оголосили військові навчання в Чорному морі

У Чорному морі почалися військові навчання ВМСУ / vmsu.info

В українських портах в Чорному морі портах обмежена лоцманська проводка через навчання Військово-Морських сил української армії.

За даними Адміністрації морських портів України, канал гирло Бистре - відкритий, на Бузько-Дніпровсько-лиманському і Херсонському морському каналах також обмежена лоцманська проводка через військові навчання.

У яких портах у Чорному морі обмежена лоцманська проводка через навчання ВМС:

Херсон;

Ольвія;

Чорноморськ;

Одеса;

Південний;

Миколаїв.

За інформацією диспетчерської служби Адміністрації морських портів України, станом на 08: 00 четверга інші порти працюють без обмежень.

У свою чергу Росія перекидає десантні і артилерійські катери Каспійської флотилії в Чорне море під приводом проведення навчань, повідомляє Інтерфакс.

"В рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського в Чорне море. Перед виходом з пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки і виконали курсові завдання в морі", – розповіли в прес-службі Південного військового округу.

Офіційною причиною переведення кораблів у Чорне море назвали проведення залікових морських навчань.

"Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях", – сказано в повідомленні.

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