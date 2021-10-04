Головний санлікар назвав сценарії розвитку COVID-пандемії в Україні

Україна на сьогодні йде за помірним сценарієм пандемії COVID-19 / УНІАН

ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила 3 можливих сценарії розвитку коронавірусу: оптимістичний, песимістичний і помірний. Україна нині йде за помірним сценарієм пандемії COVID-19, проте ситуація може швидко змінитися.

Таку думку висловив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус". За його словами, зараз багато різних прогнозів розвитку пандемії COVID-19 в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

"Всі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я. ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливих сценарії розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і помірний, по якому ми зараз якраз рухаємося, але ситуація може швидко змінюватися", – сказав головний санлікар.

Кузін розповів, що на рівні кожної області є ще дві-три резервні лікарні для приймання пацієнтів з коронавірусом. На сьогодні налічується близько 40 тисяч ліжок, у разі погіршення ситуації, можна розгорнути до 70 тисяч, а з урахуванням резервних - до 90 тисяч ліжок.

"Але ми повинні розуміти, що за навантаження в 70 тис. система охорони здоров'я вже не може адекватно надавати ургентну медичну допомогу, тобто можуть виникнути проблеми з плановими операціями, з лікуванням інфарктів, інсультів, інших хвороб. Тому МОЗ сьогодні закликає всіх вакцинуватися, щоб не допустити цього", – додав Кузін.

Нагадаємо, з 23 вересня на всій території України встановлена жовта зона карантину, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від тогорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цього року обмеження певною мірою дещо послаблюють, але тільки для вакцинованих українців.