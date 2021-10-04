УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Головний санлікар назвав сценарії розвитку COVID-пандемії в Україні

4 жовтня 2021, 14:09

В Україні очікується стрімке зростання захворюваності коронавірусом в листопаді, зазначив Кузін.

Кузина
Україна на сьогодні йде за помірним сценарієм пандемії COVID-19 / УНІАН

ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила 3 можливих сценарії розвитку коронавірусу: оптимістичний, песимістичний і помірний. Україна нині йде за помірним сценарієм пандемії COVID-19, проте ситуація може швидко змінитися.

Таку думку висловив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус". За його словами, зараз багато різних прогнозів розвитку пандемії COVID-19 в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

"Всі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я. ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливих сценарії розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і помірний, по якому ми зараз якраз рухаємося, але ситуація може швидко змінюватися", – сказав головний санлікар.

Кузін розповів, що на рівні кожної області є ще дві-три резервні лікарні для приймання пацієнтів з коронавірусом. На сьогодні налічується близько 40 тисяч ліжок, у разі погіршення ситуації, можна розгорнути до 70 тисяч, а з урахуванням резервних - до 90 тисяч ліжок.

"Але ми повинні розуміти, що за навантаження в 70 тис. система охорони здоров'я вже не може адекватно надавати ургентну медичну допомогу, тобто можуть виникнути проблеми з плановими операціями, з лікуванням інфарктів, інсультів, інших хвороб. Тому МОЗ сьогодні закликає всіх вакцинуватися, щоб не допустити цього", – додав Кузін.

Нагадаємо, з 23 вересня на всій території України встановлена жовта зона карантину, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від тогорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цього року обмеження певною мірою дещо послаблюють, але тільки для вакцинованих українців.

viber
вакцинація коронавірус в Україні Ігор Кузін вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Головний санлікар назвав сценарії розвитку COVID-пандемії в Україні». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: обман близької людини або фінансове благополуччяМісячний гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: обман близької людини або фінансове благополуччя Гороскоп на 2 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, грошові втрати, доленосна зустрічГороскоп на 2 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, грошові втрати, доленосна зустріч Грузія "здала" Зеленського через арешт СаакашвіліГрузія "здала" Зеленського через арешт Саакашвілі "Купував прикраси у кредит": Кухар розкрила, як Стоянов завоював її серце"Купував прикраси у кредит": Кухар розкрила, як Стоянов завоював її серце Саакашвілі розповів, як потрапив до Грузії перед затриманнямСаакашвілі розповів, як потрапив до Грузії перед затриманням

Останні новини

22:50

Запровадження накопичувальної пенсії в Україні збільшить виплати в два рази - Шмигаль

22:41

В Україні у тестовому режимі запускають 5G: усе, що відомо

22:40

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 6 жовтня Відео

22:20

Викликає лихоманку: вчені виявили новий невідомий вірус Відео

21:50

"Не треба боятися розлютити Росію": Столтенберг розповів про вступ України до НАТО Відео

Реклама
21:43

У Києві 8-річний хлопчик впав з балкона 21-го поверху

21:28

У Запоріжжі біля входу в магазин покинули пса, на повідку - дивна записка

21:20

Діма Комаров в Пакистані проник в дуже небезпечну і закриту для ЗМІ зону Фото Відео

21:12

На Україну налетить потужний шторм і вдарить мороз Відео

21:05

Інфекціоніст оцінив ймовірність щеплення українців простроченими вакцинами

20:53

Дмитро Гордон з модною зачіскою показав, як виглядав 30 років тому: "Не в шоколаді, а з волоссям"

20:17

"Ми в Україні вам заздримо, що у вас є такий президент": Ясько відвідала Саакашвілі в СІЗО

20:15

Kyiv Global Summit-2021: українські та світові топ-спікери обговорили питання рівноправного лідерства та посилення впливу жінок

20:03

У роботі Facebook та Instagram знову стався глобальний збій Відео

19:56

Кулеба висунув звинувачення Росії через закриття місії ОБСЄ на Донбасі Відео

19:36

Кинув чоловік-іноземець: з'явилися несподівані деталі про дівчину, яка розстріляла інструктора тиру

19:28

Прикмети на 6 жовтня: що не можна робити і як залучити удачу в день Іраїди Відео

19:10

Київ готують до карантину: коли COVID-сертифікат стане обов'язковим у столиці Відео

18:30

Україна запровадила санкції проти російських підприємств і громадян РФ Відео

18:15

Актор Жонін після ДТП у Києві погрожував журналістам розправою

Реклама
18:10

Побічні ефекти та ризик зараження: у МОЗ розвіяли міфи про вакцину проти коронавірусу

18:08

Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин Відео

17:33

Як позбутися від стрижневої мозолі і коли потрібно йти до лікаря

17:23

Вигнання з раю: чим закінчиться відсторонення Разумкова від парламентських справ Погляд

17:19

Ефективність вакцини від коронавірусу Pfizer знижується вдвічі через півроку Відео

17:04

Календар магнітних бур в жовтні 2021: найнебезпечніші дні Відео

16:59

Трагедія в Польщі: семирічний українець помер під час сімейної сварки

16:43

У Львові хлопець образився на дівчину і кинув її інтимні фото в Viber-чат

16:19

У Мінінфраструктури презентували стратегію реформування Укртрансбезпеки

16:17

П'яний коп поліз у бійку: з'явилася несподівана версія смертельних розбірок у Чернігові Відео

16:16

Багатотисячний штраф або в'язниця: як українців покарають за підроблені COVID-сертифікати і тести

15:52

Без COVID-сертифіката чи ПЛР-тесту не приходити: у Києві посилили карантин Відео

15:50

Збила стовп і мало не наїхала на пішоходів: у Києві суддю покарали штрафом у 850 гривень Відео

15:42

"Ти ж у мене не танцівниця": тато Джамали дав оцінку її танго на Танцях з зірками Відео

15:40

В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021

15:34

На посошок: Саакашвілі затримали під час застілля Відео

15:21

Пік буде в середині жовтня: у МОЗ повідомили, коли хвиля коронавірусу піде на спад

15:00

Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день

14:54

У МОЗ розтлумачили, кому вакцинація від коронавірусу протипоказана

14:25

Дорофєєва в кислотних міні-шортиках зізналася в незвичайній фобії

Реклама
14:11

Коли день кадровика 2022 в Україні: дата, як будемо відзначати

14:06

За програмою "Велике будівництво" Зеленського вже створено 215 шкіл і садочків

14:02

У Тернополі загинула юна школярка: підозрюють, що повісилася

14:00

Інфекціоніст розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих Відео

13:17

Головний санлікар розповів, чи є план колоти українців третьою дозою вакцини від COVID-19

12:51

Сніг у жовтні: українцям назвали дати різкої зміни погоди Відео

12:38

Данілов розповів, коли в Україні буде пік захворюваності на COVID-19

12:21

"Вдесятьох на одного": опубліковано нове відео смертельних розбірок у Чернігові з копами Відео

12:05

"Ми впустили взагалі все, Марку, чесно!": найяскравіші фотожаби на збій Facebook, Instagram і WhatsApp Фото Відео

11:59

Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти