Україна ініціює термінове засідання ТКГ щодо Донбасу

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі пропонує посилити роль ОБСЄ в контролі режиму припинення вогню.
Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки.
Як повідомляється в пре-службі української делегації в ТКГ 14 квітня, відбулося спільне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на рівні глав делегацій.
В ході засідання обговорювали комплекс додаткових заходів для забезпечення дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.
"Наша сторона тільки що ініціювала на рівні ноти позачергове засідання підгрупи з безпеки для обговорення механізму додаткового контролю режиму припинення вогню", - сказав спікер української делегації в Тристоронній контактній групі і радник глави ОПУ Олексій Арестович.
За його словами, українська делегація пропонує посилити роль ОБСЄ в цьому питанні.
Зазначається, що основною метою комплексу додаткових заходів має стати вдосконалення доказової бази фіксації порушень режиму припинення вогню, що неможливо досягти без додаткового допуску СММ ОБСЄ на підконтрольні території.
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак 9 березня заявив, що Німеччина, Франція і Україна запропонували варіант мирного врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі в рамках Мінських угод. Якщо Росія не погодиться з даним планом, це означатиме, що Москва не налаштована на дозвіл збройної конфронтації.
- Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 12 березня сказав, що глава Офісу президента Андрій Єрмак і радник президента РФ Дмитро Козак ведуть переговори про організацію нового саміту в рамках Нормандського формату, який може пройти в квітні.
- 13 березня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів про те, що загострення на Донбасі може тривати до відновлення нової хвилі переговорів у Нормандському форматі. Армія України мобілізована і готова відповідати на провокації противника.