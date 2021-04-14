Україна ініціює термінове засідання ТКГ щодо Донбасу

Арестович заявив про позачергове засідання / скріншот

Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки.

Як повідомляється в пре-службі української делегації в ТКГ 14 квітня, відбулося спільне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на рівні глав делегацій.

В ході засідання обговорювали комплекс додаткових заходів для забезпечення дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

"Наша сторона тільки що ініціювала на рівні ноти позачергове засідання підгрупи з безпеки для обговорення механізму додаткового контролю режиму припинення вогню", - сказав спікер української делегації в Тристоронній контактній групі і радник глави ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, українська делегація пропонує посилити роль ОБСЄ в цьому питанні.

Зазначається, що основною метою комплексу додаткових заходів має стати вдосконалення доказової бази фіксації порушень режиму припинення вогню, що неможливо досягти без додаткового допуску СММ ОБСЄ на підконтрольні території.

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