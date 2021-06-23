Україна змінила правила в'їзду з Росії, Британії, Індії та Португалії: кого не пустять додому

Тест на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 треба буде здавати на прикордонному пункті пропуску.
Кабінет міністрів України на засіданні щодо нового штаму COVID-19 Дельта прийняв рішення впровадити обов'язкове тестування на коронавірус осіб, які прибувають з Великобританії, Індії, Росії та Португалії. Цій категорії людей треба буде зробити тест на коронавірус в пунктах пропуску на кордонах. За позитивного результату тестування в перетині кордону буде відмовлено.
Як повідомляє МОЗ, умовою в'їзду в Україну з Великобританії, Росії, Індії та Португалії буде негативний тест на COVID-19. Тестування треба буде пройти на прикордонному пункті пропуску. Проходити тест на коронавірус потрібно буде навіть тим особам, які були на території вищевказаних держав менше 7 днів. При позитивному тесті перетинати український кордон заборонять.
З яких країн в Україну не пустять без тесту на коронавірус
- Великобританія
- Індія
- Росія
- Португалія
Обмеження набуде чинності з 25 червня 2021 року.
Правила в'їзду в Україну
Кабмін 16 червня у зв'язку з переходом України до зеленої зони карантину прийняв рішення скасувати вимогу про наявність ПЛР-тесту для українських громадян та іноземців з видом на проживання при в'їзді в країну. Також відтепер не треба встановлювати застосунок Дій вдома після повернення з-за кордону.
Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький 22 червня заявив, що Україні слід було б повернути вимогу щодо ПЛР-тестів для осіб, які повертаються з-за кордону у зв'язку із загрозою нового штаму коронавірусу Дельта.