"Україна - колиска фашизму": Кива відзначився черговою скандальною заявою

Ілля Кива знову відзначився неадекватною заявою / УНІАН

Нардеп від партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі". Його обурив той факт, що через його шапку з комуністичною символікою порушили провадження.

Кива написав у своєму Telegram-каналі, що "червона зірка не на шапці, а в серці".

"Вони довго комбінували, але, так і не зліпивши кулю з г**на, пішли своїм улюбленим примітивним шляхом: зірка є, стаття 436-1 є (пропаганда комуністичної символіки) від п'яти до десяти, значить і вирок буде. Чи готовий я, готовий! Тільки цей судовий процес буде фатальним для сьогоднішнього фашистського режиму України", - написав нардеп ОПЗЖ.

"Україна - колиска фашизму в Європі!", - додав Кива.

Як повідомляв Главред, 24 червня нардеп повідомив, що в спортивний зал, де він тренувався, прийшли співробітники Генпрокуратури і Держбюро розслідувань і вручили йому підозру в справі про комуністичну символіку.

Довідка. У 2015 році Верховна Рада України ухвалила законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Даним законом забороняється пропаганда комуністичного режиму та його символіки, оскільки це вважається наругою над пам'яттю мільйонів жертв.

В Україні діє кримінальна відповідальність, передбачена статтею 436-1 Кримінального кодексу України, за виготовлення і поширення комуністичної і нацистської символіки, а також пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.