Україна позбавила РФ новітнього фрегата: у Москві назвали причину

Спочатку для Чорноморського флоту Росії планувалося побудувати шість фрегатів проекту 11356.
Російська Федерація продасть закордонному замовнику останній побудований фрегат проекту 11356, повідомив генеральний директор Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов.
"Кораблі цього проекту показали себе в реальній роботі, і інозамовники проявляють до них серйозний інтерес. Упевнений, що ми домовимося з ними про долю фрегата", - сказав він в інтерв'ю РІА Новості.
У свою чергу rg.ru уточнює, що спочатку для Чорноморського флоту Росії планувалося побудувати шість фрегатів проекту 11356, зведення яких "довелося призупинити через порушені зв'язки з Україною, звідки надходили силові установки". В результаті російський флот отримав тільки три таких корабля.
Довідка: фрегати проекту 11356р Буревісник-серія російських багатоцільових фрегатів 2-го рангу з керованим ракетним озброєнням далекої морської і океанської зони. Кораблі проекту призначені для ведення бойових дій проти надводних кораблів і підводних човнів, відбиття атак засобів повітряного нападу як самостійно, так і в складі з'єднання.
ВМС РФ отримали тільки три кораблі з планованих шести: Адмірал Григорович, Адмірал Ессен і Адмірал Макаров.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття на озброєння комплексу Нептун зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.
Нагадаємо, в Україні пройшли випробування крилатою протикорабельної ракети Р-360 комплексу ЖК - 360мц Нептун.