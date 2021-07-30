Україна може поставити воду в окупований Крим: Резніков назвав умову

Україна перекрила постачання води по Північно-Кримському каналу / УНІАН

Влада України може поставити гуманітарну допомогу або воду в окупований Крим, однак жодних запитів про це від Росії не надходило.

Як заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі Financial Time, тим самим РФ визнає свою поразку.

"Росії дуже складно визнати свою слабкість... Це буде рівносильно визнанню того, що вони прийняли неправильне рішення", - зазначив Резніков.

Міністр вважає, що канал символізує "дурість Кремля", який окупував Крим, через те, що влада РФ не зважила на наслідки окупації в момент "електоральної ейфорії".

"Чому ви не подумали про воду?",- підсумував Резніков.

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Припинення водопостачання Криму Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.