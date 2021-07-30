Україна може поставити воду в окупований Крим: Резніков назвав умову

Перекритий канал символізує "дурість Кремля", який окупував Крим, впевнений Олексій Резніков.
Влада України може поставити гуманітарну допомогу або воду в окупований Крим, однак жодних запитів про це від Росії не надходило.
Як заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі Financial Time, тим самим РФ визнає свою поразку.
"Росії дуже складно визнати свою слабкість... Це буде рівносильно визнанню того, що вони прийняли неправильне рішення", - зазначив Резніков.
Міністр вважає, що канал символізує "дурість Кремля", який окупував Крим, через те, що влада РФ не зважила на наслідки окупації в момент "електоральної ейфорії".
"Чому ви не подумали про воду?",- підсумував Резніков.
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Припинення водопостачання Криму
Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
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