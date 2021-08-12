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Україна може втратити курорти Азовського моря: названо найкращий і найгірший сценарій

12 серпня 2021, 09:10

Українські пляжні курорти порівняно непривабливі, а для багатьох категорій населення - просто недоступні.

море, дитина
Туристів на українських курортах буде все менше / УНІАН

Протягом найближчих двох років значна частина курортного бізнесу України може закритися. Такий прогноз озвучив головний редактор проекту Арабатка.UA Євген Смельчаков.

За його словами, вже зараз на всіх курортах Азовського моря в Україні склалася вкрай несприятлива ситуація з кількістю туристів. Середнє завантаження готелів не перевищує 30-50% в залежності від регіону – ця ситуація швидше нагадує початок вересня, ніж серпня. За словами Смельчакова далі туристів на українських курортах буде все менше, на це є кілька причин, передає РБК-Україна.

По-перше, українське море виявилося дуже дорогим. Наприклад, в Болгарії можна відпочити набагато дешевше і з більшим комфортом, ніж на тій же Арабатській стрілці. Тому споживач, імовірно, змінить місце для відпочинку.

"Забезпечений турист практично не їде на "наше" море тому, що за кордоном він отримає істотно кращий сервіс за ткою самою ціною, а економний турист не має коштів для оплати українського моря. І така ситуація з великою ймовірністю збережеться до відновлення цін на курортах Європи до докризового рівня або відповідного зниження цін на морських курортах України", - йдеться в статті.

Другий важливий пункт, який вплине на небажання українців їхати на вітчизняні курорти – це природні фактори. Нашестя медуз, "морських бліх" і комарів істотно псують враження.

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"Найімовірніше, медузи з нами надовго (популяцію комарів при бажанні і наявності бюджету можна істотно знизити за рік), і ефективних методів боротьби з ними немає. Ті ж бар'єрні мережі при епізодичному застосуванні не рятують від отрути (пептиду "ризостоміну") у воді", - йдеться в повідомленні.

читайте також"Дохлі медузи, але без морських бліх": туристи розповіли про "катастрофу" в Кирилівці

Низький рівень сервісу - це третій за важливістю фактор.

"Складається враження, що більшість готельєрів занадто переоцінює споживчий попит. І замість того, щоби вже зараз працювати на перспективу, намагатися створити такі умови, за яких клієнти захочуть приїхати і на наступний рік, багато власників курортного житла в гонитві за швидким, але одноразовим прибутком, роблять все, щоб остаточно відбити у відпочиваючих таке бажання", - зазначає автор статті.

Якщо знову не закриють кордони, найближчі 2-3 роки стануть критичними для галузі пляжного туризму в Україні в цілому. В кращому випадку відбудеться "очищення" ринку від слабких учасників, які не здатні забезпечити в Україні близький до світового сервіс, і розпродаж баз відпочинку і готелів на користь прогресивніших бізнесменів, які за рахунок скупки і укрупнення об'єктів зможуть забезпечити адекватний сервіс і рентабельність підприємств.

"У гіршому - за відсутності державної підтримки відбудеться повна загибель сегмента пляжного туризму як такого з перетворенням рекреацій, які нині втрачають популярність, на "курорти вихідного дня", засновані на все тому ж напівлегальному "приватному секторі" з явно завищеною ціною на послуги і все тим же "українським" сервісом", - резюмується в статті.

Як повідомляв Главред, туристи скаржаться, що відпочивати на Азовському морі неможливо через навалу медуз. У Кирилівці ними усіяний берег, у воді вони жалять туристів прямо біля берега.

В курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах. Туристами не дають спокою морські блохи.

курорт туризм Азовське море новини України
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