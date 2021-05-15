Україна може піти на угоду з РФ у разі засудження кума Путіна

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що Віктора Медведчука можуть обміняти на ув'язнених у Росії українців.
Нардепа, голову політради партії Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ) Віктора Медведчука у разі його засудження можуть обміняти на українців, утримуваних у російських в'язницях.
Про таку можливість розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, уточнивши, що таке рішення може ухвалювати лише президент. Про це він сказав в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.
"Це рішення ухвалює президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість (обмін Медведчука, - ред.), то ми охоче це зробимо", - сказав Данілов.
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Справа Медведчука-про що раніше писав Главред:
- 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
- Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища Глибока в Чорному морі в 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
- Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.
- У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст. 111 КК) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.
- 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий вибрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- 14 травня стало відомо, що на Медведчука наділи електронний браслет.
- Пізніше президент Росії Володимир Путін прокоментував кримінальне провадження проти свого кума Віктора Медведчука.
Автор: Анна Багрій