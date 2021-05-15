Україна може піти на угоду з РФ у разі засудження кума Путіна

Віктор Медведчук / УНІАН

Нардепа, голову політради партії Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ) Віктора Медведчука у разі його засудження можуть обміняти на українців, утримуваних у російських в'язницях.

Про таку можливість розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, уточнивши, що таке рішення може ухвалювати лише президент. Про це він сказав в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Це рішення ухвалює президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість (обмін Медведчука, - ред.), то ми охоче це зробимо", - сказав Данілов.

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