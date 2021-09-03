Україна - на порозі посилення карантину: які регіони можуть вийти із "зеленої" зони

Україна - на порозі посилення карантину/ УНІАН

Станом на 3 вересня офіційно вся територія України відноситься до зеленої зони карантину, але кількість нових випадків зараження COVID-19 зростає щодня. Вже в двох регіонах епідеміологічні показники перевищують норму.

Зокрема, в Луганській області два дні поспіль спостерігаються високий показник госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, він становить 51,4%, а днем раніше долав позначку у понад 75%.

Одеська область також вже другий день демонструє перевищення за даним показником. Зараз показник госпіталізацій зупинився на позначці 53,7%, а днем раніше становив понад 70%.

Водночас ситуація з динамікою COVID-госпіталізацій стабілізувалася у Львівській та Луганській областях, де ще вчора вона становила 54,4% і 56,2%, зараз становить 47,8 і 37,0% відповідно.

moz.gov.ua

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим або підозрою на COVID-19 повинна становити не більше 50%.

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Тим часом в Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) зазначають, що в Україні дійсно прискорилося зростання захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зросла на чверть, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування два дні поспіль перевищує граничні для "зеленої" зони 4%. Якщо така ситуація продовжиться впродовж ще одного дня, Національна комісія з питань ТЕБ і НС може ухвалити рішення про вихід України із "зеленої" зони", а регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, відповідно до яких буде посилено обмеження.

Чернівецька область продовжує бути "регіоном-антилідером" з найкритичнішою ситуацією із захворюваністю на COVID-19. Коефіцієнт виявлення випадків там фактично досяг рівня в 9% - в середньому в регіоні фіксують 130 випадків захворювання на 100 тисяч населення при рекомендованих ВООЗ 75 випадках. Рівень госпіталізації в регіоні досяг 29,1%.

Кожен з інших 24 регіонів перебуває в зоні підвищеного ризику загоряння. І вже в 11 українських областях (Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області) коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%. Минулого тижня таких регіонів було шість.

"Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає - кожне п'яте ковідне реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка з киснем. Добова смертність також зросла і в середньому становить 38 осіб на добу (наполовину більше в порівнянні з минулим тижнем)", - зазначив керівник KSE Юрій Ганіченко.

За його словами, дуже імовірно, що карантин в Україні буде посилено в першій половині вересня 2021 року.

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Станом на ранок п'ятниці, 3 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2693 жителів країни. Зокрема, захворіла 171 дитина і 40 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків - 45; одужали 1 112 осіб.

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