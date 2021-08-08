"Україна почала жити в борг у природи": у Держекоінспекції б'ють на сполох через стан екології

Держекоінспекція б'є на сполох через стан екології / instagram.com/ukraine.ua

8 серпня Україна офіційно розпочала "жити в борг у природи" – українці використовували більше ресурсів, ніж навколишнє середовище може відновити за рік. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

"Ця дата була розрахована дослідниками організації Global Footprint Network. Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу. Для всієї Землі він наступив 29 липня", – написав Мальований в Facebook.

Мальований наголосив що ресурси планети – не безмежні. Мовляв, Землі загрожує повне виснаження, якщо людство і далі буде забруднювати воду та землю й хаотично видобувати корисні копалини. За його словами, єдиний вихід для людства – змінити підхід до споживання ресурсів.

"Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід - обсяг використаної енергії, води тощо. Прості звички, як то раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє", – йдеться в повідомленні.

Голова Держекоінспекції також зазначив, що якщо кожен рік День екологічного боргу буде зміщуватися на п'ять днів, то у 2050-му обсяг споживання ресурсів буде дорівнює обсягу їх відновлення. Зараз в Україні динаміка позитивна: у 2020-му ця дата припала на два тижні раніше – 24 липня.

Україна живе в борг у природи / facebook.com/AndriyMalovany/

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