Україна завдає удару санкціями по Білорусі: рішення щодо вотчини Лукашенка затвердять у Зеленського

Рішення про санкції проти Білорусі затвердить РНБО на чолі з президентом Зеленським / УНІАН

Уряд України схвалив плани щодо впровадження офіційним Києвом санкцій щодо Білорусі. Йдеться про обмеження проти осіб, які причетні до підтасовування президентських виборів минулого року і порушень прав людини. Протягом 30 днів санкційний список віддадуть на розгляд і остаточне затвердження Ради національної безпеки і оборони, яка своїм рішенням запустить обмеження. Про це стало відомо під час засідання Кабміну, яке проходить в середу, 7 липня.

Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі оприлюднив відповідне розпорядження Кабміну.

"Кабмін погодив план втілення санкцій проти діячів режиму Лукашенка, який раніше затвердили рішенням РНБО і дав доручення відповідним центральним органам", - написав Гончаренко.

У документі йдеться про те, що український уряд відповідно до рішення Ради ЄС про санкції проти білоруських громадян, які причетні до фальсифікацій виборів президента Білорусі у 2020 році і порушення прав людини, схвалює застосування аналогічного рішення в Україні.читайте такожПровал "блокади" Лукашенка: у МЗС України заявили про брехню і пояснили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Як повідомляє Liga.net, на порядку денному Кабміну вказувалося, що обмеження передбачатимуть заборону на в'їзд на територію України, а також можливу заборону на володіння активами в українській державі.

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Що передбачатимуть санкції проти Білорусі

Заборона на в'їзд на територію України

Можлива заборона на володіння майном та активами на території української держави

Тривалість обмежень - 3 роки.

Остаточне рішення щодо впровадження санкцій проти громадян Білорусі буде прийнято на засіданні Ради національної безпеки і оборони України під керівництвом президента Володимира Зеленського.

Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини дуже серйозно зіпсувалися після того, як в серпні 2020 року президент Білорусі Олександр Лукашенко припустився низки звинуваченнь на адресу України у тому, що Київ нібито фінансує опозицію республіки.

У МЗС України назвали такі заяви необґрунтованими і оголосили про перегляд дипломатичних відносин з республікою Білорусь.

Офіційний Київ разом із Заходом з 5 листопада 2020 року – з моменту закінчення каденції президента Лукашенка – не визнає його легітимно обраним главою білоруської держави. Вибори президента Білорусі 9 серпня минулого року Україна і західний світ вважають такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року після інциденту з примусовою посадкою літака рейсу Ryanair, після чого у Мінські були затримані опозиційний білоруський блогер Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега, Київ прийняв рішення про розрив авіасполучення з Білоруссю.

2 липня Лукашенко заявив, що він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною через нібито "контрабанду зброї" з української території.

Втім, прикордонники України заявили, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють, як і раніше.