Україна підкладе свиню Лукашенку, позбавивши його почесного звання в КНУ

Олександр Лукашенко / Reuters

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров заявляє, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенко звання почесного доктора вузу 7 червня.

Як підкреслив він у ході прес-конференції, відповідне звернення вже направлено на адресу Вченої ради КНУ.

"Вже три комісії Вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна. 7 червня буде засідання Вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури і позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка", - сказав він на прес-конференції під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Освіта та наука в понеділок.

Бугров зазначив, що, знаючи думку більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенка буде схвалено.

Диплом почесного доктора Лукашенка вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було присвоєно 2 листопада 2009 року.

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