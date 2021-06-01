Україна підкладе свиню Лукашенку, позбавивши його почесного звання в КНУ

Відповідне звернення вже направлено на адресу Вченої ради КНУ.
Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров заявляє, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенко звання почесного доктора вузу 7 червня.
Як підкреслив він у ході прес-конференції, відповідне звернення вже направлено на адресу Вченої ради КНУ.
"Вже три комісії Вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна. 7 червня буде засідання Вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури і позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка", - сказав він на прес-конференції під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Освіта та наука в понеділок.
Бугров зазначив, що, знаючи думку більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенка буде схвалено.
Диплом почесного доктора Лукашенка вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було присвоєно 2 листопада 2009 року.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.