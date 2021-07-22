Україна не отримала гарантій: у Кабміні розповіли про угоду щодо Північного потоку-2

Угода по Північному потоку - 2 / Reuters

Віце-прем'єр з питань інтеграції в ЄС і НАТО Ольга Стефанішина пояснила, чому Україну не влаштовує угода між США і Німеччиною щодо Північного потоку-2.

За її словами, домовленості між Берліном і Вашингтоном не дають Україні жодних гарантій.

"Ніяких гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. У цій заяві йдеться, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Тримор'я", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - пояснила Стефанішина, передає Україна 24.

Віце-прем'єр додала, що в угоді також йдеться про створення фонду зеленої трансформації, але Україна вже давно веде по ньому переговори.

"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, за яким ми вже ведемо переговори близько півроку. Ніяких нових ініціатив ця заява не передбачає, зате ніяких перспектив і безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали", - сказала вона.

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Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північного потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.

Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.

Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він буде розвивати двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали по газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.