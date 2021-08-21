Україна не зможе відвоювати у РФ Крим і Донбас: у США назвали причину

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Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив про те, що Україна не зможе повернути Крим і Донбас військовим шляхом.

Відповідаючи на запитання Крим.Реалія про можливий військовий сценарій для повернення українських територій, він підкреслив, що не вірить у володіння Україною військовим потенціалом для перемоги над Росією.

"Ми ж говоримо, що на Донбасі не група сепаратистів, а війська під командуванням Росії – навчені і оснащені Росією сили, російська розвідка. Росія надасть їм все обладнання і всі ресурси, необхідні для ведення бойових дій. Так що я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом", – сказав він.

Волкер вважає, що на Росію потрібно впливати політичними методами.

"Це питання надання іншого тиску на Росію: щоб з плином часу і за допомогою санкцій, за допомогою політичного тиску Росія вирішила закінчити війну. Але зараз Росія не в такій ситуації", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Волкер заявив про те, що в ситуації з стягуванням військ до кордонів України президент РФ Володимир Путін досяг всього, чого хотів, і залишив собі можливість домогтися більшого.

За його словами, Путін продемонстрував здатність і політичну волю розгорнути масовану військову силу в стислі терміни, разом з командуванням, матеріально-технічним забезпеченням і ядерним обладнанням.