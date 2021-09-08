Україна відправиться до жовтої зони: Шмигаль заявив про посилення карантину

Україна найближчими днями залишить зелену зону карантину / УНІАН

Найближчими днями відбудеться засідання комісії з питань техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), під час якого розглядатиметься питання про посилення карантину в Україні і переведення країни до жовтої зони карантинних заходів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання уряду в середу, 8 вересня, він розповів про те, що питання посилення протиепідемічних заходів розглядатиметься комісією ТЕБ і НС вже незабаром. Держава працює над тим, щоб не допустити нового локдауну в Україні і впровадження червоних зон.читайте такожУкраїна в жовтій зоні з 9 вересня: ЗМІ дізналися про плани влади щодо посилення карантину

"Вже найближчими днями відбудеться засідання, де розглядатиметься питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної безпеки по всій країні", - підкреслив Денис Шмигаль.

Карантин в Україні

Кабмін 11 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня. Влада мотивувала своє рішення тим, що незважаючи на контроль над ситуацією з поширенням коронавірусу, фіксується тенденція негативних показників госпіталізації.

У МОЗ заявляли про те, що протиепідемічні заходи в Україні посилять у разі зростання захворюваності на коронавірус і скорочення кількості тестів. Якщо один з регіонів стане "червоним", то до жовтої зони переведуть всі інші області.

Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький попередив про те, що Україна може опинитися в жовтій зоні вже з 13 вересня. За його словами, Вінницька, Львівська та Чернівецька області, де найбільш несприятлива ситуація із захворюваністю на COVID-19, можуть потрапити до помаранчевої або червоної зони.