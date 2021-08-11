Україна під загрозою різкого спалаху COVID-19: вчені назвали новий сценарій захворюваності

На заході України погіршується картина захворюваності COVID-19 / Reuters

Кількість добових заражень COVID-19 в Україні у найближчі тижні продовжить зростати. Вчені вважають, що приріст хворих з 11 по 17 серпня складе 1008 випадків на добу. З 18 по 24 серпня очікується 1285 випадків. Кількість позитивних тестів на коронавірус вже зростала у 1,5 рази, темпи можуть збільшитися в міру поширення нового штаму Дельта. Сплеск захворюваності очікується тоді, коли частка зараженьі, спровокованих новим варіантом вірусу, досягне 90% від нових випадків заражень.

Такий прогноз опубліковано вченими Національної академії наук України. Вчені вважають, що в період з 11 по 17 серпня приріст добової захворюваності в середньому складе 1008 випадків. Вже з 18 по 24 серпня очікується 1285 випадків.читайте такожУкраїні загрожує спалах COVID-19 вже у серпні: названо два головних сценарії

Дослідники відзначають, що в середньому COVID-19 стали заражатися до 839 людей в день. За 14 днів цей показник збільшився на 44%. Кількість позитивних тестів на коронавірус вже у 1,5 рази зростала, в порівнянні з попереднім тижнем. Ситуація за даним критерієм може погіршитися в міру поширення частки штаму Дельта в загальній картині захворюваності.

Також вказується, що найвищі темпи зростання зараження коронавірусною інфекцією можна очікувати у той момент, коли частка штаму Дельта може скласти 90% від усіх нових випадків захворюваності.

Крім того, в НАН відзначають, що ситуація із захворюваністю COVID-19 погіршується у Херсонській та Одеській областях. Швидкими темпами в гіршу сторону змінюється і картина захворюваності на заході країни.

Реклама

Підкреслюється, що у Києві стрімко зростає кількість позитивних тестів на коронавірус, проте число зростання числа госпіталізацій наразі повільне.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на середу, 11 серпня, в Україні за минулі 24 години виявили 1 122 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Вірусом заразилися 53 дитини та 31 медичний працівник. Загинули 25 людей.

Раніше головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко попередив, що через штам Дельта в Україні може статися новий спалах COVID-19. На його думку, вакцинація не є гарантією того, що людина не захворіє на коронавірус. Про це свідчить досвід Ізраїлю, де проти вірусу прищепилися більше половини населення.