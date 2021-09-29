Україна повністю перейде на електронні лікарняні з 1 жовтня: як це працюватиме

Лікарняні листи тепер будуть в електронному вигляді / УНІАН

Оформлення всіх лікарняних в Україні відбуватиметься виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я вже з 1 жовтня.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, впровадження електронної лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією.

читайте такожРада повернула виплати за лікарняними за тимчасову непрацездатністьЗа його словами, електронна система дозволяє перевірити, скільки й кому той чи інший лікар виписав лікарняних листів, оскільки кожен документ повинен бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

"Система електронних лікарняних запрацювала з червня. Попередньо вже з 1 вересня всі медичні установи повинні перейти на оформлення е лікарняних. Але до початку осені з 3 тисяч закладів в електронній системі змогли працювати тільки 2,2 тисячі. Не всім подобалася ця ідея, і зрозуміло, чому", - зазначив Радуцький.

E-лікарняні в Україні: як це працює

Для того, щоб лікар міг виписати висновок про непрацездатність, працівник повинен прийти на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом. Про такі дії лікаря пацієнт отримає відповідне повідомлення від E-health.

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Звідти через кілька секунд виписаний лікарем висновок потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Саме тут і формується електронний листок непрацездатності, тобто той документ, який служить для нарахування соціальних виплат. Ви отримаєте відповідне повідомлення на телефон.

Сформований лікарняний у день створення (відкриття) стає доступним для перегляду в кабінеті страхувальника та застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Роботодавці зможуть ознайомитися з електронним листом непрацездатності в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду та отримати всю інформацію для проведення необхідних виплат.