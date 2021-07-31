Україна отримала нову партію в 1,5 млн доз китайської вакцини Sinovac

В Україну привезли нову партію вакцини CoronaVac / Facebook в. Ляшко

В Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

З початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 в Україну було доставлено 11 929 056 доз вакцин, розповів він у своєму Facebook.

"А це означає, що до кінця літа у нас точно буде чим зробити обіцяні 10 млн щеплень", - написав він у соцмережі в суботу.

Від ініціативи COVAX Україна отримала 4 137 500 доз, в якості гуманітарної допомоги від країн Європейського Союзу - 153 600 доз. Ще 7 637 956 доз були придбані за рахунок державного бюджету.

"Тільки на цьому тижні ми прийняли 52 800 доз вакцини AstraZeneca, 430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, вчора 764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech і саме зараз розвантажують ще один чартер з 1 500 000 доз цієї вакцини", - розповів міністр.

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Він уточнив, що зараз повний курс імунізації вакциною CoronaVac є підставою для перетину кордону таких країн, як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет та інших.

"Вакцини розподіляються в регіони без затримок на нацскладі, а вимагають умов ультрахолодового ланцюга доставляються вже на наступний день після прибуття в країну. По-перше це економить державні витрати на логістику і зберігання, по-друге - вакцини повинні працювати і захищати громадян від коронавірусу", - підкреслив Ляшко.

"Інфраструктура кампанії також зростає, вже працює понад 350 центрів масової вакцинації і відкрилися майже всі підготовлені пункти щеплень. Потрібна тільки злагоджена робота всіх адміністраторів і управлінців на місцях, а також бажання українців захиститися від коронавірусної хвороби", - додав він.

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Нагадаємо, раніше було зафіксовано порушення правил при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer в Харківську область.

При цьому в мережі опублікували відео, на якому відображено факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer.