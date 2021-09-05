Україна отримала від США гуманітарний вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу

Ліки рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби.
Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу. Загальна вартість вантажу у вигляді 60 тисяч флаконів лікарських препаратів досягає 20 мільйонів доларів.
Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, що використовуються проти COVID-19, повідомили в Посольстві України в США. Останні домовленості щодо його отримання були узгоджені під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.
Ліки рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.
Зазначатеся, що вантаж буде розмитнений і розподілений по 24 областям України. Процес координує Міністерство охорони здоров'я України.
Direct Relief (Каліфорнія, США), з якою налагодило домовленості посольство, є громадською організацією. Вона працює у 60 країнах світу.
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