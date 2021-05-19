Україна отримає нового голову МОЗ: офіційно названо кандидата і дату голосування в Раді

Віктор Ляшко очолить українське МОЗ / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за пропозицією фракції Слуга народу вніс до Верховної Ради подання про призначення міністром охорони здоров'я нинішнього головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Відповідний документ опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

"Згідно з пунктом 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України за пропозицією політичної партії Слуга народу (...) вношу подання про призначення Ляшка Віктора Кириловича міністром охорони здоров'я України", - йдеться в документі.

Голосування за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я відбудеться в четвер, 20 травня. Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко вважає, що нардепи підтримають кандидатуру Ляшка. Відповідаючи на запитання журналіста PavlovskyNEWS про те, чи є ризик, що голосування буде провалено, Корнієнко відповів так:

"Ризик справа благородна. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Можливість (що не проголосують, - ред.) завжди є, але не думаю, що це буде завтра".

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