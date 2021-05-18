"Україно, пішла ти в д*пу": у Харкові жінка разом з дітьми публічно викинула український паспорт

Мешканка Харкова заявила, що її не пустили в Стамбул через українське законодавство. У чому суть проблеми, вона не уточнила.
Мешканка Харкова та її діти демонстративно викинули українські паспорти після того, як отримали відмову вилетіти в Стамбул. Причина відмови поки залишається невідомою, але сама жінка стверджує, що вся справа в українському законодавстві.
Жінка записала та опублікувала відео. Вона розповіла, що квитки довелося купувати двічі.
"Ми сьогодні не полетіли в Стамбул. Ми реально не змогли полетіти. Ми не змогли полетіти через певні причини українського законодавства. Гр***анного, бл***", – заявила жінка.
Після цього жінка та її діти кинули на асфальт паспорти України. Малолітня дочка харків'янки, жбурнувши документ, сказала: "Україно, спасибі, і йди-но ти в д*пу. Пішла ти в д*пу". Так само вчинив і її маленький брат.
Як відреагували українці на неадекватний вчинок харків'янки:
"Взагалі не проблема - громадянства України всю цю сімейку позбавити і депортувати їх в ОРДЛО. "Нехай щастить!"
"Мадам, все ж таки варто було озвучити реальні причини, а не жбурлятися документами, їх, до речі, потрібно вилучити (на експертизу справжності, наприклад), викинули так викинули".
Антиукраїнський скандал з дочкою судді - про що раніше писав Главред:
- Студентка з Києва Анастасія записала відео, в якому назвала українців "бидлом", тому що вони нібито "заважають відпочивати її улюбленому виконавцю" - російському реперу Баста. Крім того, вона в зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014 році.
- Пізніше Анастасія вибачилася за свої слова. Мовляв, була не в курсі політичних поглядів російського музиканта і дуже шкодує, що зганьбила свою сім'ю юристів.
- Однак українці не сприйняли вибачення Тарасюк. Українці звернули увагу, що вибачалася Анастасія російською мовою, а очі постійно відводила убік. Користувачі соцмереж підозрюють, що дівчина читала кимось написаний текст. На думку українців, вибачитися її змусили батьки.
- Дівчина виявилася дочкою судді Печерського суду Крістіни Константінової. Вона навчається в Київському національному університеті імені Шевченка на третьому курсі юридичного факультету.
- У навчальному закладі кажуть, що висловлювання Анастасії кидають тінь на репутацію установи, але відрахувати її поки не мають права.