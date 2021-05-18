"Україно, пішла ти в д*пу": у Харкові жінка разом з дітьми публічно викинула український паспорт

Харків'янка публічно викинула український паспорт/ скріншот

Мешканка Харкова та її діти демонстративно викинули українські паспорти після того, як отримали відмову вилетіти в Стамбул. Причина відмови поки залишається невідомою, але сама жінка стверджує, що вся справа в українському законодавстві.

Жінка записала та опублікувала відео. Вона розповіла, що квитки довелося купувати двічі.

"Ми сьогодні не полетіли в Стамбул. Ми реально не змогли полетіти. Ми не змогли полетіти через певні причини українського законодавства. Гр***анного, бл***", – заявила жінка.

Після цього жінка та її діти кинули на асфальт паспорти України. Малолітня дочка харків'янки, жбурнувши документ, сказала: "Україно, спасибі, і йди-но ти в д*пу. Пішла ти в д*пу". Так само вчинив і її маленький брат.

Як відреагували українці на неадекватний вчинок харків'янки:

"Взагалі не проблема - громадянства України всю цю сімейку позбавити і депортувати їх в ОРДЛО. "Нехай щастить!"

"Мадам, все ж таки варто було озвучити реальні причини, а не жбурлятися документами, їх, до речі, потрібно вилучити (на експертизу справжності, наприклад), викинули так викинули".

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