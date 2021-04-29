Україна запропонує Путіну несподіване місце для зустрічі з Зеленським

Узгодження порядку і місця майбутнього саміту дипломатичними каналами вже почалося.
Папа Римський Франциск готовий бути посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним, заявив дипломат Ватикану кардинал Леонадрдо Сандре.
В даний час йому нічого не відомо про ці переговори, але тато всіляко підтримує мирні процеси, пише la Reppublica.
"Конгрегація (Конгрегація Східних Церков - виконує функції дипломатичного відомства Ватикану - ред.) не знає про зустріч президентів України і Росії, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи Мінської групи. Водночас, Сандрі стверджує, що Папа Франциск міг би взяти участь у цьому (зустрічі Зеленського і Путіна - ред.), як він це вже зробив, щоб допомогти примиренню, в інших випадках", - пише видання.
Сандрі, який часто відвідує Україну, пояснив, що "Мінська група, яка працює на посередництво, вже існує".
"Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи", - сказав він. При цьому він вважає, що тато може внести свій внесок, як це робив в інших ситуаціях.
Він додав, що "загалом, коли просять допомоги сприяти миру і примиренню, Святий Престол ніколи не відступає".
У свою чергу видання НВ з посиланням на джерела повідомляє, що для проведення двосторонніх переговорів Володимира Зеленського і Володимира Путіна розглядається Єрусалим, а також столиця Австрії Відень.
Співрозмовник видання уточнив, що узгодження порядку і місця майбутнього саміту дипломатичними каналами вже почалося.
Активна фаза підготовки зустрічі президентів розпочнеться після травневих свят.
"У (прем'єра Ізраїлю Беньяміна) Нетаньяху довірчі відносини з нами і з Росією. Тому Єрусалим - хороший варіант. Є й інший - Відень. Обидва місця по-своєму відповідні з точки зору безпеки, так і гарантування рівноправності сторін", - пояснив співрозмовник НВ.
читайте такожАрахамія пояснив, чому Зеленський покликав Путіна на зустріч до ВатикануТакож він прокоментував витоки в російських ЗМІ, про те що після згоди Путіна провести переговори, але тільки в Москві, Зеленському була запропонована дата 9 травня.
"Це робиться в пропагандистських цілях. 9-го або на іншу дату, в Москву, Зеленський навряд чи погодиться. Ми не будемо реагувати. Порошенко любив особисто займатися контпропагандою. Наша ж мета - не перемовлятися, а домовитися з Путіним про закінчення війни на прийнятних для України умовах", — додало джерело.
Переговори Зеленського з Путіним:
- Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- Президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.