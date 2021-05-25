Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю: названо дату

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня / УНІАН

Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення ухвалено через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду.

"З 00 години 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти у повітряному просторі Білорусі. Крім цього уряд доручив прикордонній службі припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або до Білорусі, в митних пунктах аеропортів.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - пояснив Шмигаль.

Зазначимо, напередодні в Києві було ухвалено рішення про повне припинення авіасполучення з Білоруссю. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, всі рейси літатимуть в обхід повітряного простору білоруської держави. Дані заходи пов'язані з високим рівнем небезпеки і зухвалими діями офіційного Мінська. Рішення буде опрацьовано на рівні уряду.

Він зазначив, що Київ змушений був ухвалити таке рішення у зв'язку високим рівнем загроз біля кордонів української держави у зв'язку з діяльністю офіційного Мінська.

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