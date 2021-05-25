Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю: названо дату

Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі.
Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення ухвалено через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду.
"З 00 години 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти у повітряному просторі Білорусі. Крім цього уряд доручив прикордонній службі припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або до Білорусі, в митних пунктах аеропортів.
"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - пояснив Шмигаль.
Зазначимо, напередодні в Києві було ухвалено рішення про повне припинення авіасполучення з Білоруссю. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, всі рейси літатимуть в обхід повітряного простору білоруської держави. Дані заходи пов'язані з високим рівнем небезпеки і зухвалими діями офіційного Мінська. Рішення буде опрацьовано на рівні уряду.
Він зазначив, що Київ змушений був ухвалити таке рішення у зв'язку високим рівнем загроз біля кордонів української держави у зв'язку з діяльністю офіційного Мінська.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську - про що йшлося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.