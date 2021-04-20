Україна просила Youtube заблокувати "канали Медведчука": Ткаченко розповів, чи є відповідь

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, Україна кілька разів зверталася у відеохостинг щодо блокування трансляції підсанкційних каналів.
Україна не один раз офіційно зверталася до Youtube, щоби заблокувати трансляції так званих "телеканалів Медведчука" - 112 Україна, Zik, NewsOne. Однак поки що відповідь від відеохостингу не отримали.
"Звернення було, було і повторне звернення, тому що після цього були інші рішення з приводу санкцій щодо Медведчука. Відповіді поки не було", - заявив міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна.
Як повідомляв Главред, 9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що влада працює над тим, щоби телеканали "пулу Медведчука" отримали довічне блокування на YouTube.
5 березня підсанкційний телеканал 112 Україна поскаржився на блокування його трансляції на Youtube. У Тelegram-каналі NewsOne заявили, що YouTube нібито не витримав тиску Зеленського, тому заблокував трансляцію.
Санкції проти Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK і 112 - про що повідомляв Главред:
- 2 лютого стало відомо про рішення РНБО запровадити персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Указ підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій - 5 років.
- Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і 112 Україна.
- Станом на вечір 2 лютого канали NewsOne, ZIK і 112 перестали транслюватися.
- Президент Росії Володимир Путін назвав блокування телеканалів проявом подвійних стандартів у розумінні свободи слова.
- Пізніше Зеленський запровадив санкції безпосередньо проти Медведчука тайого дружини Оксани Марченко.