Україна розглядає кілька шляхів залучення США до нормандського формату - Зеленський

Володимир Зеленський впевнений, що питання України сьогодні - це "не питання лише в Україні" / Фото Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в нормандському форматі з метою мирного врегулювання ситуації на Сході України. Про це він сказав під час робочого візиту до США, представляючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік Вашингтона.

"Ми серйозно думаємо, як розвивати нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. І запросили США для участі в декількох моделях і думаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону", - сказав Зеленський, передає Укрінформ.

Президент додав, що питання України сьогодні - це "не питання лише в Україні". Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

"Не лише Україна, але всі повинні бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - додав глава Української держави.

Після презентації Зеленський уточнив під час спілкування з журналістами, що порушуватиме це питання на переговорах з президентом США Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.

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Як повідомляв Главред, в рамках робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський 31 серпня провів зустріч з шефом Пентагону Ллойдом Остіном. Глава Міноборони США підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, і схвалив прагнення України вступити в НАТО. Повідомляється також, американське та українське Міністерства оборони підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

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У Білому домі на президента Зеленського чекають 1 вересня після обіду. Заплановано спілкування з президентом Джо Байденом. Пізніше Зеленський відправиться до Каліфорнії.

Переговори в нормандському форматі - про що раніше писав Главред:

Президент Володимир Зеленський 13 липня заявив, що Німеччина, Франція та Україна наполягають на проведенні зустрічі на рівні лідерів країн нормандського формату. План з реалізації Мінських угод, який слід обговорити, передали Москві. Зустріч відкладається через Росію.

15 липня в Кремлі заявили, що Росія, Україна, Франція та Німеччина виступають на підтримку проведення саміту в рамках нормандського формату щодо Донбасу. Але на даний момент немає ніяких конкретних домовленостей щодо термінів проведення заходу.

Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з врегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу Північний потік-2. Зокрема, офіційний Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі.

9 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що участь США в нормандському форматі - це одна з ідей для припинення російської агресії проти України. В цілому, Вашингтон відкритий для обговорення будь-яких варіантів.