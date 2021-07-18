"Україна розгорнеться на Схід": у Єрмака пригрозили Заходу через дружбу з Росією

Олексій Арестович / УНІАН

Якщо Євросоюз і США здадуть українські інтереси на догоду РФ, то Україні нічого не залишиться, як переорієнтувати свої інтереси на схід, заявив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

В ефірі каналу Дом він нагадав про те, що Німеччина продовжує лобіювати запуск російського газопроводу Північний потік-2, Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів Європейського Союзу з Володимиром Путіним, а також з питання Росії розкололася політична еліта США.

"Навіть у Сполучених Штатах в оточенні президента Байдена є люди, які хотіли б, як вони кажуть, нормалізації відносин з Росією", — сказав Арестович.

Він пояснив, що страх Заходу перед Китаєм настільки великий, що він хоче перетягнути Російську Федерацію на свій бік, навіть ціною нав'язування Україні російського варіанту вирішення російсько-українського конфлікту.

На його думку, якщо проросійські настрої в Європі і на заході будуть посилюватися з акцентом на здачу українських інтересів, то Україні нічого не залишиться, як переглянути свій геополітичний вектор.

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"І загальний меседж такий — як мені здається, - якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на схід, і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна знаходиться на межі фолу", — акцентував спікер української делегації в ТКГ.

Арестович уточнив, що в "розвороті на схід" він має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром та іншими країнами.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про розбіжності Києва і Берліна з низки питань. Політик вважає, що доля стратегічно небезпечного для української держави газопроводу Північний потік - 2 буде вирішуватися на переговорах Байдена і Меркель в Берліні.

За його словами, Київ влаштує варіант, при якому Україні в обмін на запуск СП-2 буде гарантовано газопостачання на 10-15 років.