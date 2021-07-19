"Україна розвернеться на Схід": у МЗС відповіли на скандальну заяву Арестовича

У МЗС оцінили заяву Олексія Арестовича / УНІАН

Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор, заявив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко, коментуючи висловлювання радника глави Офісу президента, спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича про те, що Україна нібито може змінити зовнішньополітичний напрямок і розвернутися на Схід, якщо західні країни "захочуть подружитися з Росією ціною здачі України".

"Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це членство в ЄС і НАТО. Питання про те, Захід чи Схід у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - написав він у Facebook.

Він додав, що Україна високо цінує підтримку західних партнерів, зокрема США і ЄС, у протидії російській агресії і в питанні деокупації Криму і Донбасу.

"Паралельно Україна робить чимало роботи, щоб стати сучасною європейською демократичною державою. І цей шлях неминучий", - зазначив Ніколенко.

У той же час, як підкреслив прес-секретар, "це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами або регіонами".

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За його словами, для України завжди пріоритет номер один - національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований.

Ніколенко зазначив, що саме тому президент України Володимир Зеленський поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі на додаток до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про розбіжності Києва і Берліна з низки питань. Політик вважає, що доля стратегічно небезпечного для української держави газопроводу Північний потік - 2 буде вирішуватися на переговорах Байдена і Меркель в Берліні.

За його словами, Київ влаштує варіант, при якому Україні в обмін на запуск СП-2 буде гарантовано газопостачання на 10-15 років.