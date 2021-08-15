Україна ризикує перетворитися на пустелю: експерт попередила про кліматичний "Армагеддон"

В Україні прогнозують посухи / ua.depositphotos.com

В Україні в 2020 році середня температура була вище на 2,8 градуса від кліматичної норми, розповіла завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

У коментарі Апострофу вона зазначила, що в Україні не було зими. Крім того, був дуже пожежонебезпечний період влітку, який завдав величезної шкоди.

"Ми бачили величезні посухи, проблеми з водопостачанням, і це ті наслідки, коли середня температура перевалює за два градуси. Це зміни, які стають катастрофічними і незворотними", - говорить кліматолог.

Вона підкреслила, що у світі спостерігається прискорення цих змін і вони розвиваються дуже стрімко, адже ще ніколи в історії людства не було такого різкого підвищення температури повітря.

Як приклад вона наводить надзвичайну спеку в Канаді, коли температура повітря в одному з містечок піднялася до 49,5 градусів. Сама ж провінція, як пояснює Балабух, знаходиться на одній широті з українським Харковом, де ніколи не було таких високих температур, і такого взагалі не могло б бути, якби не зміни клімату.

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"Ми повинні адаптуватися до цих змін, і на це потрібен час, ми не можемо одночасно зупинити всі викиди в світі, і процеси, що відбуваються в атмосфері, їх не так просто призупинити. Ми повинні готуватися до того, що у нас одночасно може бути і посуха, і дуже інтенсивні зливи", - говорить Балабух.

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Раніше кліматолог Світлана Краковська заявила, що в Україні темпи потепління перевищують глобальні, в тому числі середньоєвропейські.

За її прогнозом, в Україні кліматичне літо (коли середньодобова температура перевищує +15 градусів), буде набагато довше - триватиме на півдні з трьох до п'яти місяців (три з них з будуть з тропічними ночами).

У свою чергу директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив про те, що в разі продовження підвищення середньої температури Україні загрожують серйозні кліматичні зміни. "При збереженні таких тенденцій на всьому півдні України, а також в частині центральних областей, Клімат буде, як наприклад зараз в Греції. Сухі субтропіки", - сказав синоптик.