Україна зробила крок до "червоної зони" за динамікою COVID-госпіталізацій - МОЗ

В Україні підскочили показники захворюваності коронавірусом / Фото Reuters

В Україні станом на понеділок, 20 вересня, загалом перевищено рівень захворюваності коронавірусом.

При нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 137 (перевищення в 1,83 рази), повідомляє прес-служба МОЗ.

Де перевищено рівень захворюваності коронавірусом

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (328), Луганській області (296) та Тернопільській області (220).

В Україні зашкалює показник динаміки госпіталізацій

В Україні в цілому зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить в країні в цілому 50,7% при нормі не більше 50%. Також цей показник перевищено 11 областях.

За даними за 19 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 26,6 осіб на 100 тис.населення.

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Де перевищено рівень динаміки госпіталізацій:

Вінницька область-54,9%;

Волинська область-50,7%;

Дніпропетровська область-75,2%;

Житомирська область-56,3%;

Закарпатська область-52,3%;

Луганська область-69,6%;

Миколаївська область-72,3%;

Рівненська область-87,2%;

Сумська область-61,0%;

Харківська область-75,2%;

Черкаська область-72,6%.

Також в Україні зайняті 29,4% лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок з киснем у Чернівецькій області - 58,9%, при нормі не більше 65%.

Перевищення норми виявлення нових випадків COVID-19

Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - при нормі менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 8,6%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Харківській (14,3%) та Сумській (12,5%) областях.

/ moz.gov.ua

Додамо, що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з понеділка, 20 вересня, набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Постанова № 954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.