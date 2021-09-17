Україна зможе самостійно визначати COVID-штами: Ляшко розповів про нове медобладнання

Українські медики зможуть виявляти новіші штами коронавірусу / УНІАН

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України з'явилося обладнання, що дозволяє визначати нові штами коронавірусу.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Йдеться про секвенатор для визначення нових штамів зразків SARS-CoV-2, які раніше виявили в українських пацієнтів. Цей пристрій зможе обробляти 400 зразків на місяць.

"Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело", - написав Ляшко.

Як відомо, раніше Україна відправляла зразки біоматеріалів на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому оперативність реагування української системи охорони здоров'я на ситуацію з коронавірусом була дещо уповільнена.

Реклама

Глава МОЗ підкреслив, що наявність такої лабораторії - питання національної безпеки.

Нагадаємо, за даними профільного відомства, кількість госпіталізацій з коронавірусом за тиждень збільшилася на 60%. У зв'язку з цим МОЗ хоче ввести обмеження для жовтої і червоної зони епідемічної небезпеки.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.