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Україна знялася з "гачка" Мінська: у Росії відповіли на заяву Києва

4 вересня 2021, 16:57

Марія Захарова заявила про те, що "любить вухами" Олексія Арестовича.

Росія, Україна, прапори
У Росії відповіли на заяву Києва / УНІАН

У Росії гостро відреагували на заяву радника глави Офісу президента, спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича про те, що Україна знялася з гачка Мінських угод.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі заявила, що "любить вухами" Арестовича.

"Ось це я вдало знялася з гачка. Прорвалася, величезне досягнення", — подумала риба, затишно влаштувавшись на сковорідці, і подумки передала рибалкам привіт. Арестович, говорите ще - вас люблю вухами", - написала вона.

У свою чергу член Ради Федерації РФ Сергій Цеков у розмові з Лентою заявив, що відмова Києва від дотримання Мінських угод може обернутися серйозними проблемами. Цеков пояснив, що, на думку США і України, відповідальність за конфлікт на Донбасі лежить виключно на Росії, тому Мінські угоди не несуть ніякої сили.

"Подібна позиція була озвучена в ході зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського, саме це і дозволило Арестовичу робити такі гучні заяви. Але хотілося б додати, що, хоч США і взяли на себе роль світового жандарма, вони не є суддями, не їм вирішувати долю Мінських угод", - сказав Цеков.

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Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що зняття з порядку переговорів у Білому домі так званого "Мінська" американською адміністрацією-це величезне поразка Путіна і всього російського режиму.

Він нагадав, що глава МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявляв про те, що Росія не дозволить Зеленському і Україні "знятися з гачка Мінських домовленостей".

"Цього" гачка " більше не існує. Або у всякому разі України і Зеленського більше немає на цьому гачку", — заявив Арестович.

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новини Росії Марія Захарова Олексій Арестович новини України
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