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Україна стала небезпечною для Латвії: в'їзд посилено

18 вересня 2021, 21:06

В країну можуть потрапити тільки ті українці, у яких є COVID-сертифікат.

Латвія
Латвія змінила првіла в'їзду для українців / Reuters

Латвія внесла Україну в список країн, що несуть серйозний ризик для здоров'я місцевого населення. Таким чином, починаючи з 18 вересня цього року в країну можуть потрапити тільки ті українці, у яких є COVID-сертифікат.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Латвії в Facebook.

Відтепер без поважної причини, а також туристам, в'їзд дозволено лише за наявності COVID-сертифікатів країн-членів ЄС, Швейцарії та Великобританії або COVID-сертифікатів, отриманих у мобільному додатку "Дія". При цьому для останніх обов'язковий QR-код для перевірки і сумісності з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в Латвії.

"Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції і звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії і після прибуття в країну", - зазначено в повідомленні.

Якщо ж сертифікатів немає, то в'їхати в Латвію можуть тільки:

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  • водії та члени екіпажів вантажних транспортних заходів, екіпажів вантажних або технічних рейсів, що прибувають в Латвійську Республіку або виїжджають з неї для виконання своїх робочих обов'язків;
  • члени сімей громадян ЄС / ЄЕС / Швейцарії (подружжя, діти до 21 років та особи, які перебувають під опікою або опікуни)
  • резиденти ЄС, які мають дозвіл на проживання / перебування в Латвії;
  • особи, які отримали позитивне рішення управління у справах громадянства та міграції Латвії про видачу посвідки на проживання;
  • дипломати та члени їх сімей, які перетинають територію Латвійської республіки транзитом до країн виконання офіційних функцій, посадові особи дипломатичної та консульської служби, посадові особи та члени їх сімей, які повертаються з країн своєї акредитації, або в'їжджають до країн з метою виконання своїх функціональних обов'язків;
  • особи, мета поїздки яких-Гуманітарні обставини (похорон, важка хвороба близького родича)
  • працівники та фахівці для виконання зобов'язань латвійських комерсантів, при наявності документального підтвердження від латвійського агентства інвестицій та розвитку;
  • спортсмени та спортивні працівники, а також представники міжнародних спортивних організацій, прибуття яких в Латвійську Республіку пов'язане з участю в міжнародному спортивному заході, організованому спортивною федерацією або його членом як акредитованих осіб відповідно до процедур, зазначеними в Законі про спорт;
  • студенти очної форми навчання та студенти з обміну (якщо вуз або коледж видали письмове підтвердження про зарахування студента, а також Прибуття в Латвію необхідно для освоєння навчальної програми;
  • на лікування (діагностика та терапія) за погодженням з інспекцію охорони здоров'я Латвії;
  • працівники культури, прибуття в Латвію яких необхідно для організації культурних і громадських заходів (питання має бути узгоджене з Міністерством культури Латвії)
  • особи, а також члени їх сімей (якщо термін трудових відносин з особою планується більше шести місяців) для виконання обов'язків провідного наукового співробітника на запрошення наукової установи, зареєстрованого в реєстрі наукових установ, для реалізації науково-дослідного проекту.
  • авіапасажири, під час транзитного перетину Латвії, в разі, якщо вони не залишають транзитну зону і знаходяться в ній не більше 24 годин, а також можуть надати підтвердження транзитного характеру.

Ці категорії громадян України можуть потрапити до Латвії за такими вимогами:

  • наявності негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більше ніж за 72 години до перетину кордону, або тест на антигени, проведений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону;
  • повторному тесті після прибуття в Латвію;
  • проходженні самоізоляції після прибуття в Латвію протягом 10 днів (можна порушити самоізоляцію, якщо пройти тест на COVID -19 на сьомий день після в'їзду в Латвію і результати тесту негативні).

Також, перед прибуттям до Латвії, не раніше, ніж за два дні до приїзду, необхідно заповнити анкету на сайті covidpass.lv.

Нагадаємо, 9 вересня нинішнього року влада Польщі відкрила кордони країни для українців.

У Посольстві України в Польщі особливо уточнили, що для громадян, які в'їжджають в цю країну, термін десятиденного карантину буде скорочений ‒ якщо у них негативні результати тесту на коронавірус COVID-19. Причому він повинен бути зроблений не пізніше, ніж через тиждень з моменту в'їзду на територію Польщі.

viber
Латвія дозвіл на в'їзд
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