Україна стане однією з тем "стратегічного діалогу" США та РФ - Держдеп

Нед Прайс / Reuters

Вашингтон готується до проведення стратегічного діалогу з Москвою, який серед іншого охоплюватиме і питання України. На даний момент планується перша зустріч в рамках діалогу, ініційованого між США та Росією за результатами зустрічі президентів двох країн - Джо Байдена та Володимира Путіна.

Як заявив прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу, під час саміту в Женеві було порушено цілий перелік питань. Вони залишатимуться темами для обговорень між Сполученими Штатами і Російською Федерацією.

"Низка пріоритетних питань - таких як Україна, забезпечення гуманітарного доступу в Сирії або наповнення штату наших посольств – ці питання продовжать бути темами дискусій на робочому рівні", - зазначив представник Держдепу.

При цьому Прайс зазначив, що делегація США "на чолі з високопоставленим представником Держдепартаменту" планує обговорити насамперед наступні кроки з контролю над ядерними озброєннями. За його словами, одним з головних питань такої взаємодії на нинішньому етапі є звуження ризиків виникнення ядерної війни.

Крім того, Прайс зазначив, що за результатами зустрічі президентів Байдена та Путіна в Женеві навряд чи можна говорити про позитивний вердикт з основних питань.

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Зустріч Байдена і Путіна

16 червня відбулася зустріч президентів США та Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві.

За підсумками зустрічі Путін розповів, що під час переговорів було порушено питання вступу України до НАТО. За його словами, цього питання торкнулися "мазком". Також Путін заявив, що Байден підтримав Мінські угоди.

Президент США Джо Байден під час пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що сторони говорили про непохитну рішучість США захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, - ред.) не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були", - зазначив глава Білого дому.