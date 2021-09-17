Україна вдарила санкціями по організаторах виборів до Держдуми в Криму і ОРДЛО - рішення РНБО

Організаторів виборів до Держдуми в ОРДЛО чекають санкції / Reuters

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів у Державну Думу РФ на окупованих територіях України.

Як підкреслив секретар РНБО Олексій Данілов в ході брифінгу, це стосується організації та проведення незаконних виборів до Держдуми на території Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Переважно санкції стосуються виборів до Держдуми в Криму і на Донбасі. Всі учасники цього процесу, члени комісій, агітатори, спостерігачі. Всі вони будуть під санкціями. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані", - зазначив Данилов.

Проти кого Україна ввела санкції

53 члени ТВК;

33 кандидати в Держдуму РФ;

7 співробітників ФСБ, пов'язаних з отруєнням Олексія Навального.

Вибори в Держдуму в Криму та ОРДЛО: санкції загрожують іноземцям

Данілов заявив, що Україна буде вводити санкції проти іноземців, якщо ті братимуть участь у виборчому процесі в Держдуму в ОРДЛО і Криму.

За його словами в Україні є інформація про громадян ряду країн, які планують виступити в ролі спостерігачів на виборах на тимчасово окупованих територіях.

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"Ми маємо в своєму розпорядженні інформацією про певні громадян Франції, Венесуели, Сербії та інших країн, які хочуть приїхати в якості спостерігачів на виборах на цю територію. Я ще раз наполягаю, всі вони без винятку будуть під санкціями нашої країни", - заявив секретар РНБО.

Вибори до Держдуми в ОРДЛО та Криму

Раніше офіційний Київ висловив протест у відповідь на дії Росії з проведення виборів до Держдуми на територіях окупованих Криму і Донбасу. Незаконні заходи розцінюються як порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Причетні до подібної діяльності нестимуть відповідальність згідно з українськими законами. Захід повинен посилити санкції проти Росії і заявити про нелегітимність виборів до російського парламенту в цілому, заявили в Міністерстві закордонних справ.

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Нагадаємо, спікер Банкової Сергій Никифоров уточнив, що "російські вибори до Держдуми" на окупованому Донбасі незаконні. На юридичному і політичному полі вони нічого не значать. Київ таких процесів не визнає, а українські громадяни можуть проголосувати на подібних "виборах" в тому випадку, якщо це потрібно для їх безпеки.

У Європарламенті закликали Євросоюз не визнавати вибори до Держдуми Росії у тому випадку, якщо в рамках виборчого процесу будуть фальсифікації. У цій ситуації Брюсселю потрібно буде вивчити можливість відсторонення Москви від діяльності в міжнародних організаціях.