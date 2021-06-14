Україна увійшла в зелену зону за критеріями Євросоюзу: що очікувати туристам

Правила для перетину кордону Україна-ЄС / УНІАН

За нинішніми показниками захворюваності на коронавірус Україна вже потрапляє в зелену зону за критеріями Євросоюзу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що за неділю в Україні повідомили про 420 нових хворих на COVID-19, що є найнижчим показником за останній рік.

"Всі області України знаходяться в зеленій зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відтепер увійшла в зелену зону. Є показник 74,71 випадку на 100 000 населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 000 населення", - цитує прем'єра пресслужба Офісу президента.

За оновленими рекомендаціями Ради ЄС, критерії зеленої зони - це показник захворюваності за останні 14 днів менше 50 на 100 000 населення і при цьому відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менше 4%, або показник захворюваності менше 75 і відсоток позитивності менше 1%.

Прем'єр не уточнив, яким є відсоток позитивності тестів в Україні за останні 14 днів.

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Відкриття кордонів для українців - про що раніше повідомляв Главред:

Європейський Союз 26 лютого ухвалив рішення про те, що у зв'язку зі складною ситуацією в Європі, пов'язаною з епідемією COVID-19, кордони для туристичних і нецільових поїздок в країнах ЄС відкривати поки не будуть.

Лідери країн ЄС домовилися про створення системи так званих COVID-паспортів. Це документи, що підтверджують вакцинацію осіб, які відправляються на територію європейських держав. Брюссель планує ввести такі сертифікати вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.

Вже влітку 2021 року Євросоюз може відкрити в'їзд для туристів, які отримали щеплення від коронавірусу вакцинами, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).