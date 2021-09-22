Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 7 тисяч нових COVID-заражених

В Україні за минулу добу, 21 вересня, підтвердили 6754 нових випадки зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили на Харківщині та Дніпропетровщині.
Станом на ранок середи, 22 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 754 жителів країни. Зокрема захворіли 625 дітей і 125 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 2 175 осіб; летальних випадків - 105; одужали 2 095 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 362 559 осіб;
- одужали - 2 362 559 людини;
- летальних випадків - 55 161;
- проведено ПЛР-тестів - 12 551 650.
Коронавірус і карантин в Україні
З 23 вересня Державна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення відправити всю Україну в "жовту" зону карантину.
Українським школам у містах, які потрапили до жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинації викладачів і навіть свідоме саботування кампанії з щеплення.
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В Україні вже почалася третя хвиля коронавірусу, заявив доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв. За його словами, пік нової хвилі може бути вже в листопаді.
В Україні вже зафіксовано 95 смертей, коли незадовго до смерті людина отримувала вакцину. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більшість летальних випадків після щеплення від коронавірусу не пов'язана саме з вакцинацією.
В Україні з'явилися інноваційні ліки прямої дії на коронавірус. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, препарати вже направлені в регіони.