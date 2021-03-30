Україна слідом за ЄС обрушилася на Росію з санкціями

Санкції проти Росії через Навального ввела і Україна / gettyimages

Україна і ще шість країн упорядкували свою національну політику відповідно до санкційної політики Євросоюзу: вони приєдналися до санкцій Євросоюзу, що були запроваджені за тюремне ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Крім України до санкцій приєдналися такі держави, як Ісландія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Ліхтенштейн, Албанія і Норвегія, йдеться в декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля. Про це повідомляє Європейська правда.

Нагадаємо, що санкції набули чинності 2 березня – після того, як відповідний нормативно-правовий акт був схвалений Євросоюзом у письмовій формі.

Санкції проти Росії через Навального