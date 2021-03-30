Україна слідом за ЄС обрушилася на Росію з санкціями

Причиною нових антиросійських санкцій стало тюремне ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
Україна і ще шість країн упорядкували свою національну політику відповідно до санкційної політики Євросоюзу: вони приєдналися до санкцій Євросоюзу, що були запроваджені за тюремне ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
Крім України до санкцій приєдналися такі держави, як Ісландія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Ліхтенштейн, Албанія і Норвегія, йдеться в декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля. Про це повідомляє Європейська правда.
Нагадаємо, що санкції набули чинності 2 березня – після того, як відповідний нормативно-правовий акт був схвалений Євросоюзом у письмовій формі.
Санкції проти Росії через Навального
- 2 березня ЄС обрушив на Росію нові санкції: під удар потрапили головні з покарань. Причиною послужило переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.
- У санкційний список ЄС у справі Навального потрапили: генпрокурор Ігор Краснов; начальник Росгвардії Віктор Золотов; глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін; глава Федеральної служби виконання покарань Росії Олександр Калашников.
- Також 2 березня США вдарили санкціями по Росії й озвучили нові загрози. Нові американські санкції через Навального припускають експортні та візові обмеження.
- Росія накинулася на США через нові санкції. У МЗС РФ різко відреагували на санкції, які запровадили США через опозиціонера Олексія Навального.
- 17 березня США вдарили по Росії новими санкціями через отруєння Навального. Нові торгові санкції США проти Росії торкнуться експорту, пов'язаного з нацбезпекою. Щодо авіації та космосу до 1 вересня діятиме низка винятків.
- 24 березня Канада покарала санкціями чиновників Росії. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що обмежувальні заходи узгоджуються з санкціями, які раніше прийняли Євросоюз, Британія і США.
Автор: Діана Бєловодська