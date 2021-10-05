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Україна запровадила санкції проти російських підприємств і громадян РФ

5 жовтня 2021, 18:30
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У санкційний список також потрапили юридичні особи, які зареєстровані в Криму.

Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських компаній.

У санкційний список також потрапили юридичні особи, зареєстровані в Криму.

Крім того, Зеленський ввів персональні санкції щодо учасників виборів до Держдуми в анексованому Криму, а також членів територіальних виборчих комісій регіону.

Відповідний указ глави держави у вівторок оприлюднений на офіційному сайті Офісу президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в тексті указу.

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У документі містяться прізвища 33 кандидатів у депутати від різних російських політичних партій і самовисуванців, 54 членів комісій Криму, шести співробітників ФСБ і одного громадянина Кореї. Всього 95 осіб.

Хто потрапив під санкції РНБО

  • Завод суднової світлотехніки "Маяк" (реєстрація в окупованому Севастополі)
  • Амурський суднобудівний завод (Комсомольськ-на-Амурі, Російська Федерація)
  • Казанський державний казенний пороховий завод (Казань, Російська Федерація)
  • Zasshid PTE. LTD (Сінгапур)
  • Акціонерне товариство "Центр судноремонту" Зірочка " (Северодвінськ, Російська Федерація)
  • Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар" (Калінінград, Російська Федерація)
  • Приватне акціонерне товариство "Морський Реєстр судноплавства в Україні" (Одеса, Україна)

Як раніше повідомляв Главред, останній раз Рада нацбезпеки вводила санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора країни Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

viber
РНБО санкції Володимир Зеленський санкції проти Росії
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