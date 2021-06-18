"Наводимо порядок": Зеленський оголосив про санкції проти російського бізнесмена і чиновника

Зеленський / president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення про введення санкцій проти глави російської держкорпорації Ростех Сергія Чемезова.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, під санкції також потрапив керівник підприємства зі складу Ростеху.

Разом з Чемезовим в санкційний список, затверджений РНБО, потрапив ще один росіянин - Михайло Шелков.

За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією ВСМПО-АВІСМА, яка входить до складу Ростех. Ця корпорація займається виготовленням титану.

"За пропозицією Служби безпеки України прийнято рішення про застосування санкцій щодо Фірташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е.", – написав глава держави, коментуючи підсумки засідання РНБО.

Також РНБО на засіданні 18 червня прийняло рішення ввести санкції проти ще 12 представників кримінальної спільноти.

"Прийнято рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу", - повідомив Зеленський.

"Наводимо порядок! Гарних вихідних!",- побажав наприкінці Зеленський.

Засідання РНБО 18 червня і санкції проти Фірташа і Фукса

Рада національної безпеки і оборони 18 червня провела нове засідання, за підсумками якого було прийнято рішення про санкціях проти двох бізнесменів - Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

За словами секретаря РНБО Данілова, санкції проти Фірташа обумовлені його участю в титановому бізнесі, поставка сировини якого йде на російські військові підприємства.

Санкції проти Фукса, уточнив Данілов, запускаються через отримання його компанією Голден Деррік ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні в обхід законодавства.