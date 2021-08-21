Україна виведе Росію з Криму - Кулеба

Україні вдасться вивести Росію з Криму / УНІАН

Саміт Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня 2021 року спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета - вивести Росію з Криму, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, саміт зібрав багато учасників, і всі вони важливі і рівнозначні з точки зору подальшої роботи Кримської платформи. Він також зазначив, що її сенс полягає в тому, що цей механізм дозволить схвалювати рішення для збільшення тиску на Росію.

"Ми виведемо Росію з "глухого кута" і з Криму. Це ж політика. І є два вибори завжди в політиці: або ти сидиш і нічого не робиш, чекаєш, "поки півень свисне", або ти всіляко допомагаєш "півню свиснути". Ось і все! Це стратегія, перевірена історією", - підкреслив Кулеба.

читайте такожВелика стратегія щодо повернення Криму: Кулеба анонсував посилення санкцій проти Росії

Він також пояснив, що країни і міжнародні організації створять ядро Кримської платформи, яка в майбутньому поповнюватиметься новими учасниками.

Реклама

Кримська платформа-про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. Учасники заходу обговорять питання деокупації Криму.

Представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявляв, що за підсумками Кримської платформи делегати підпишуть декларацію, в якій будуть зафіксовані подальші дії, спрямовані на повернення Криму до складу України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 28 липня сказав, що документ, який мають підписати учасники саміту по Криму, вже майже погодили.

Так званий "віце-прем'єр кримського уряду", "постійний представник Криму при Президентові РФ" Георгій Мурадов заявив, що Росія має притягнути до відповідальності учасників Кримської платформи за нібито "посягання" на територіальну цілісність РФ.