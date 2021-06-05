Україна "забракувала" пропозицію Ірану щодо компенсації сім'ям загиблих пасажирів збитого Боїнга МАУ / Reuters

Іран заявив про готовність виплатити по 150 тисяч доларів компенсації за кожну жертву аварії збитого літака "Міжнародних Авіаліній України" під Тегераном у 2020 році. У МЗС України цю пропозицію відкинули.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд в інтерв'ю Iran Pres, це питання обговорювалося під час третього раунду ірано-українських переговорів у Києві. Він стверджує, що розмір компенсації, встановленої Іраном, "набагато вищий, ніж передбачає міжнародне право".

Водночас речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що обставини, за яких був збитий літак, повинні бути встановлені до початку виплати Іраном компенсацій.

"Кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав повинні стати забезпечення справедливості щодо жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому. Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу. Водночас йому повинні передувати встановлення всіх обставин збивання Іраном літака і притягнення винних до відповідальності. Тільки після цього можна говорити про розмір грошових виплат", – сказав він.

Ніколенко також заявив, що конкретна сума компенсацій повинна стати результатом домовленості урядів усіх країн, громадяни яких загинули, а не одностороннім рішенням Ірану.

"Очікуємо від Ірану сумлінного виконання домовленостей, досягнутих в межах третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів", – додав він.

Катастрофа МАУ в Ірані - про що йшлося раніше:

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинуло 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великобританії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "унаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

10 лютого 2021 року ЗМІ повідомили про те, що розвідка Канади отримала в своє розпорядження аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на главу МЗС Ірану Джавада Заріфа розкриває можливі причини аварії літака МАУ. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що літак міг бути збитий навмисно.

У МЗС Ірану заявили, що оприлюднена канадськими журналістами інформація про аудіозапис з голосом людини, схожої на голос Джавада Заріфа, не відповідає дійсності.